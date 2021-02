Samanta Togni conduce “Domani è domenica!”, ogni sabato su Rai2 (Di giovedì 11 febbraio 2021) “Domani è domenica!” sarà il nuovo appuntamento del sabato di Rai2, in onda alle 12.20, a partire da sabato 13 febbraio. Un rotocalco settimanale condotto da Samanta Togni, per raccontare come gli italiani trascorrono il loro tempo libero. Un viaggio nella cucina, nei libri, nei ricordi e nelle tante proposte per passare serenamente il fine settimana, anche in un momento … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di giovedì 11 febbraio 2021) “” sarà il nuovo appuntamento deldi, in onda alle 12.20, a partire da13 febbraio. Un rotocalco settimanale condotto da, per raccontare come gli italiani trascorrono il loro tempo libero. Un viaggio nella cucina, nei libri, nei ricordi e nelle tante proposte per passare serenamente il fine settimana, anche in un momento … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

CorriereUmbria : Samanta Togni, nuova sfida da conduttrice di Domani è domenica su Rai 2 dopo I fatti vostri e Ballando con le stell… - Stefano_Bini1 : SAMANTA TOGNI RIACCENDE IL MEZZOGIORNO DEL SABATO DI @RaiDue CON... #DomanièDomenica ? Ne scrivo oggi, in edicola… - Notiziedi_it : “Domani è domenica”, intervista esclusiva a Samanta Togni: “E’ stata una chiamata inaspettata. In famiglia mi soste… - SuperGuidaTV : Abbiamo intervistato Samanta Togni, prossimamente in TV con Domani è Domenica su Rai 2. Ecco cosa ci ha raccontato… - Giampanet : DOMANI È DOMENICA: SAMANTA TOGNI SI PRENDE IL MEZZOGIORNO DI RAI2 TRA LINEA VERDE E LA PROVA DEL CUOCO -