Salvataggio da film per tre cubani dispersi in un'isola deserta | video

Cocco e insetti, questo il nutrimento che per più di un mese hanno dovuto mantenere i tre ragazzi naufragati in un'isola deserta tra Cuba e le Bahamas. "Un vero e proprio miracolo" è stata l'affermazione appena dopo il Salvataggio, da parte della guardia costiera. I tre cubani hanno affermato di essere arrivati sull'isola a nuoto dopo che la barca sulla quale si trovavano si è capovolta per il mare agitato.

