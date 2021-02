Saluta tutti su Tik Tok e poi si uccide | aveva 18 anni VIDEO

(Di giovedì 11 febbraio 2021) L’ultimosul noto social network poi il suicidio. Cosa è successo davvero alla 18enne star di Tik Tok? Tik Tok (Google)Un volto noto, se cosi si può dire, negli Stati Uniti, per i suoivirali su Tik Tok.18Dazhariaa Quint Noyes, tutta una vita davanti e queisul noto social network che forse erano proprio tutta la sua vita.la conoscevano, negli States era una vera e propria star dei social, i suoiveniva visualizzati a ripetizione da chiunque. Non era minimamente immaginabile quello che poi è successo. Un tragedia priva d’ogni logica. Il suo ultimo, un brano musicale in sottofondo e lei che balla. Poi un saluto, uno strano cenno e quella frase che alla luce di ciò che è poi successo fa ...

