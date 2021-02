Salto con gli sci femminile, Bjoerseth vince i Mondiali Junior di Lahti. Italia lontana dalle medaglie con Jessica Malsiner nona (Di giovedì 11 febbraio 2021) Si è aperto con una piccola delusione in chiave azzurra il Campionato Mondiale Junior 2021 di Salto con gli sci, in corso di svolgimento sul trampolino piccolo di Lahti. Stamattina si è disputato infatti il primo evento della rassegna iridata con in palio medaglie, la gara individuale femminile su Normal Hill, con l’Italia che non è riuscita ad entrare in zona podio nell’appuntamento forse più atteso dell’intera manifestazione. Jessica Malsiner, reduce da sei piazzamenti consecutivi in zona punti in Coppa del Mondo, non è stata in grado di trovare un feeling ottimale con l’impianto finnico dovendosi così accontentare di un discreto 9° posto assoluto alla seconda partecipazione in un Mondiale Junior (dopo la 24ma piazza ottenuta ... Leggi su oasport (Di giovedì 11 febbraio 2021) Si è aperto con una piccola delusione in chiave azzurra il Campionato Mondiale2021 dicon gli sci, in corso di svolgimento sul trampolino piccolo di. Stamattina si è disputato infatti il primo evento della rassegna iridata con in palio, la gara individualesu Normal Hill, con l’che non è riuscita ad entrare in zona podio nell’appuntamento forse più atteso dell’intera manifestazione., reduce da sei piazzamenti consecutivi in zona punti in Coppa del Mondo, non è stata in grado di trovare un feeling ottimale con l’impianto finnico dovendosi così accontentare di un discreto 9° posto assoluto alla seconda partecipazione in un Mondiale(dopo la 24ma piazza ottenuta ...

