Salerno | caso di positività al Covid | chiusa la Scuola Materna Pio XII

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– È stato riscontrato undialpresso laComunale “Pio XII”, in P.zza Pio XII. Il Sindaco Vincenzo Napoli, al fine di scongiurare ogni potenziale pericolo di contagio, ha prontamente disposto una sanificazione straordinaria dell’intero istituto con la contestuale chiusura per i prossimi due giorni (11 e 12 febbraio). Il Sindaco Napoli ha inoltre ordinato la sospensione delle attività didattiche in presenza dell’Istituto Comprensivo Alfano-Quasimodo e del Liceo Alfano I, a causa di un guasto riscontrato nella tarda serata all’impianto termico, con parziale allagamento delle strutture. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Il Comune di Pellezzano, in ogni caso, ha fornito i percorsi alternativi: via Grillo per raggiungere Capezzano/da Coperchia e viceversa; SR88 da Baronissi/per raggiungere Cologna. "Siamo sottodimensionati come organico di polizia municipale", ha detto oggi il sindaco di Salerno. "E' mia intenzione, in caso di conferma del pericolo, valutare di concerto con i dirigenti"