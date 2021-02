Sabatini | “Tomiyasu ha tante richieste | potrebbe giocare in squadre come Juve | Milan o Inter”

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Il coordinatore sportivo del Bologna, Walter, ha parlato ai microfoni di Tele Roma 56 del futuro di Takehiro: “Nel Bologna di oggi ci sono 3-4 calciatori in grado dialla Roma, ma anche allantus,o all’. Tra questi c’è, richiesto dagrandi società del nostro campionato”. Foto: Twitter Bologna L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

