Sabatini svela | «Tomiyasu è richiesto da tante big Ecco dove lo vedrei meglio»

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Ai microfoni di TeleRoma56, il coordinatore sportivo del Bologna Walterha parlato di Takehiro. Le sue parole In passato accostato spesso al Milan, Takehirosta continuando a sorprendere con la maglia del Bologna per le sue prestazioni, attirando l’interesse di diversi club. A confermarlo è Walterle sue dichiarazioni sul centrale giapponese: «Nel Bologna di oggi ci sono 3-4 calciatori in grado di giocare alla Roma, ma anche alla Juventus, Milan o all’Inter. Tra questi c’èdagrandi società del nostro campionato». Leggi su Calcionews24.com

Walter Sabatini, attuale uomo mercato del Bologna, torna a parlare dei suoi trascorsi alla Roma e in particolare di Cuadrado e Mkhitaryan Walter Sabatini è stato per lungo tempo l'uomo mercato della Roma prima dell'addio ai giallorossi. L'attuale responsabile dell'area tecnica del Bologna ha raccontato diversi retroscena sul suo passato in