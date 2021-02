Rugani: «Abbiamo bisogno di trovare nostre certezze per invertire il trend» (Di giovedì 11 febbraio 2021) Daniele Rugani, rinforzo giunto al Cagliari durante l’ultima campagna acquisti, ha parlato ai microfoni del canale ufficiale della società Daniele Rugani, colpo last minute nel mercato invernale del Cagliari, ha parlato ai microfoni del canale ufficiale della società. Il classe ’94, già in campo dall’ultimo minuto contro la Lazio, ha spiegato cosa si aspetta dalla nuova avventura. Ecco le sue parole: LA SQUADRA – «Sono contentissimo di essere qua, mi auguro di poter dare un grande contributo alla squadra dal punto di vista tecnico e umano, con la mia passione e la mia professionalità. Sono molto motivato e pronto a combattere con i miei compagni. Credo che questa squadra sia forte, non merita di occupare questa posizione di classifica. Abbiamo di certo bisogno di trovare qualche certezza e di ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 11 febbraio 2021) Daniele, rinforzo giunto al Cagliari durante l’ultima campagna acquisti, ha parlato ai microfoni del canale ufficiale della società Daniele, colpo last minute nel mercato invernale del Cagliari, ha parlato ai microfoni del canale ufficiale della società. Il classe ’94, già in campo dall’ultimo minuto contro la Lazio, ha spiegato cosa si aspetta dalla nuova avventura. Ecco le sue parole: LA SQUADRA – «Sono contentissimo di essere qua, mi auguro di poter dare un grande contributo alla squadra dal punto di vista tecnico e umano, con la mia passione e la mia professionalità. Sono molto motivato e pronto a combattere con i miei compagni. Credo che questa squadra sia forte, non merita di occupare questa posizione di classifica.di certodiqualche certezza e di ...

