Rubato scooter a Sal da Vinci | ritrovato dai carabinieri a Napoli

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Quando hanno visto iche stavano passando per un controllo in via Chaia, a, due persone hanno abbandonato unoe precipitosamente si sono allontanatei sotto gli occhi incuriositi di decine di persone che stavano passeggiando. Ad un rapido controllo i militari hanno accertato che loera statopoco prima, sempre in zona, al cantante Sal da. L’artista è stato contattato poi dai militari per la restituzione del mezzo. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

