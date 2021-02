(Di giovedì 11 febbraio 2021) . Nella notte tra il 9 e il 10 febbraio i militari della compagnia Napoli Centro hanno notato due persone a bordo di unoin via Chiaia, nel centro di Napoli. I due, resisi conto della presenza della pattuglia, hanno tentato di scappare prima a bordo dello, poi a piedi lasciando il mezzo a terra. Inon sono riusciti a rintracciarli. Una voltalo, a seguito di accertamenti è risultato intestato al cantante Sal Da. Quest’ultimo è stato quindi contattato dai, accorgendosi così del furto appena avvenuto. Il cantante si è recato quindi in caserma a presentare denuncia, recuperando così il motorino che gli è stato consegnato dai. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

ildenaro_it : Rubato e subito recuperato dai #carabinieri a #Chiaia lo #scooter di @SalDaVinci . - santanaslam : @Rednerd6 “ ho subito bullismo, Annalisa della 5b mi ha rubato una molletta “ - Antolucky4 : @fattoquotidiano Questa donna ha subito torture atroci, spero che non le abbiano rubato la voglia di sorridere?? #nodittatura - itsmangoszn : RT @afterviewss: ridate tutto ciò che avete rubato all’Africa e torno subito a casa mia - bvstiadiSatana : RT @afterviewss: ridate tutto ciò che avete rubato all’Africa e torno subito a casa mia -

Ultime Notizie dalla rete : Rubato subito

Il Denaro

Si portain direzione della vettura e scopre che i ladri hanno spaccato il cristallo di una portiera e hannola sua borsetta, lasciata per qualche minuto incustodita all'interno dell'...L'allarme, però, è scattatoe ha costretto i ladri alla fuga. Da un primo sopralluogo, infatti, risulta che non sia statonulla. Sul posto sono intervenuti i poliziotti che hanno ...Rubato e subito recuperato dai Carabinieri lo scooter di Sal Da Vinci. Nella notte tra il 9 e il 10 febbraio i militari della compagnia NAPOLI Centro hanno notato due persone a bordo di uno scooter in ...GINOSA - I Carabinieri di Marina di Ginosa hanno fermato un 22enne che guidava un'auto rubata. Dopo i controlli sul veicolo, il ragazzo è stato fermato e accusato di ricettazione. Il giovane viaggiava ...