Royal Family | si allarga la famiglia | fiocco azzurro per la Principessa

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Una nuova e immensa gioia è arrivata a Buckingham Palace per la Regina Elisabetta e il Principe il Duca di Edimburgo. Un altrobaby è venuto al mondo, nonché il primo figlio nato dal matrimonio tra Eugenia di York e il marito Jack Brooksbank. Due anni dopo di rumors e gossip, ecco che a Buckingham Palace finalmente arriva una bellissima notizia, ovvero quella della nascita di unbaby. Beatrice e il suo attuale marito hanno annunciato il fidanzamento nel 2020 prima che le loro nozze venissero rimandate per via della pandemia da Coronavirus. La coppia reale, però, è riuscita a coronare il loro bellissimo sogno d’amore e adesso si stringono insieme al figlio appena nato. L’annuncio del lieto evento è arrivato attraverso i canali social reali di Eugenia di York e Jack Brooksbank, attraverso la condivisione di una foto che ha ...

tempoweb : La profezia di #Diana un destino già scritto Le rivelazioni scottanti sulla #RoyalFamily nel libro di Cristina Paro… - infoitcultura : Nuovo arrivo nella Royal Family: l'annuncio - HeyTher35855548 : RT @SpockEva: Comunque la nostra nave é supportata da Annalisa, Nathan Falco e la royal family della tv italiana, vogliamo iniziare a chiam… - mscp99 : RT @SpockEva: Comunque la nostra nave é supportata da Annalisa, Nathan Falco e la royal family della tv italiana, vogliamo iniziare a chiam… - _CamillaGreco : RT @SpockEva: Comunque la nostra nave é supportata da Annalisa, Nathan Falco e la royal family della tv italiana, vogliamo iniziare a chiam… -

Ultime Notizie dalla rete : Royal Family

Il tema della fortuna privata è da sempre considerato dalla' imbarazzante ' nei confronti dei sudditi. Per questo sua maestà sarebbe corsa ai ripari. I giornalisti David Pegg e Rob ...La coppia ha avuto un figlio maschio ma per il momento il nome del piccolo non è stato rivelato dai canali ufficiali della. Il parto sarebbe avvenuto in un'ala riservata del Portland ...Si può vivere felici e contenti anche fuori da un palazzo reale con appena mille stanze, un parco che potrebbe contenere undici campi di ...principessa eugenie ha partorito. La principessa Eugenie ha partorito. Grazie all’annuncio diffuso dai canali ufficiali della Royal Family sappiamo che il primogenito di Eugenie di York pesa 3,7 kg e ...