Rousseau | la falsa citazione di Casaleggio | «Dovremo per forza accettare di convivere con chi ha causato il male del Paese»

Leggi su open.online

(Di giovedì 11 febbraio 2021) «Verrà un tempo in cuiperdicon chi haildel», si legge su un meme diffuso in questi giorni dai sostenitori e nei gruppi social del Movimento 5 Stelle. Si tratta di una, una bufala, già denunciata in passato dall’Associazione. Lacircola da anni, ma viene condivisa attraverso il meme per fornire una chiara indicazione di voto al quesito sottoposto agli attivisti M5s sulla piattaformasul sostegno al governo di Draghi. Per chi ha fretta Il meme e lavengono diffusi in particolar modo durante le consultazioni per il governo Draghi. A diffondere il ...