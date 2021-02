Rotondi alla renziana De Cesaris: «L’unica leadership femminile prodotta da Draghi sarà la Meloni» (Di giovedì 11 febbraio 2021) leadership rosa e sinistra. Al grido ‘più donne al governo’ della renziana Ada De Cesaris, ex vicesindaco di Milano, risponde senza mezzi termini Gianfranco Rotondi. Che nella scambio di tweet cita Giorgia Meloni. Scambio di tweet tra la renziana De Cesaris e Rotondi La De Cesaris, uno dei personaggi politici milanesi più amati e odiati, mette nero su bianco la speranza che il prossimo governo apra spazi alle donne. “Mi auguro”, dice aspettando che super Mario scopra le carte sulla squadra che lo accompagnerà a Palazzo Chigi. E conclude il cinguettìo con @matteorenzigrazie! “Spero che Draghi apra alle donne” Da testimonial del progetto Italia Viva in Lombardia, l’ex vicesindaco fa il tifo per l’ex numero uno della ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 11 febbraio 2021)rosa e sinistra. Al grido ‘più donne al governo’ dellaAda De, ex vicesindaco di Milano, risponde senza mezzi termini Gianfranco. Che nella scambio di tweet cita Giorgia. Scambio di tweet tra laDeLa De, uno dei personaggi politici milanesi più amati e odiati, mette nero su bianco la speranza che il prossimo governo apra spazi alle donne. “Mi auguro”, dice aspettando che super Mario scopra le carte sulla squadra che lo accompagnerà a Palazzo Chigi. E conclude il cinguettìo con @matteorenzigrazie! “Spero cheapra alle donne” Da testimonial del progetto Italia Viva in Lombardia, l’ex vicesindaco fa il tifo per l’ex numero uno della ...

paolobarbieri62 : @grotondi @GiuseppeConteIT Rotondi, lei ha troppa esperienza per credere alla storiella che racconta. Perché lo fa? - ti_secchi : @PoliticaPerJedi Dice Rotondi che tornerà alla grande già a Natale. - Mega_Fauna : @SilviaKin92 @grotondi Duole contraddirla: dottori si diviene con la laurea, l'abilitazione alla professione, dopo… - grandehermano1 : RT @ValeMameli: Giornata di coming out etimologico. Vengono fuori. Rifondazione comuncentrista. 'Cerco un centro alla gravità permanente ch… - ValeMameli : Giornata di coming out etimologico. Vengono fuori. Rifondazione comuncentrista. 'Cerco un centro alla gravità perma… -