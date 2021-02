Roma, sale sull’autobus e ruba il cellulare a una donna: arrestato 31enne egiziano (Di giovedì 11 febbraio 2021) Arresto per furto aggravato a Roma, dove gli uomini del commissariato Sant’Ippolito e del commissariato San Lorenzo hanno arrestato E. A. egiziano di 31 anni. L’uomo ha derubato una donna del suo cellulare a bordo di un autobus. Una volta rintracciato dagli agenti è stato arrestato dopo un breve inseguimento e trovato in possesso della refurtiva. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 11 febbraio 2021) Arresto per furto aggravato a, dove gli uomini del commissariato Sant’Ippolito e del commissariato San Lorenzo hannoE. A.di 31 anni. L’uomo ha deto unadel suoa bordo di un autobus. Una volta rintracciato dagli agenti è statodopo un breve inseguimento e trovato in possesso della refurtiva. su Il Corriere della Città.

