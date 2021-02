Roma, rivoluzione pronta in un importante reparto (Di giovedì 11 febbraio 2021) Mirante e Pau Lopez non hanno convinto, per la prossima stagione Roma a caccia di un portiere affidabile. Musso in pole, piace Silvestri e non si trascura la pista Meret Prima Pau Lopez, poi Antonio Mirante, non sembra trovare pace la Roma con il portiere. Entrambi hanno deluso le aspettative della dirigenza e di mister Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 11 febbraio 2021) Mirante e Pau Lopez non hanno convinto, per la prossima stagionea caccia di un portiere affidabile. Musso in pole, piace Silvestri e non si trascura la pista Meret Prima Pau Lopez, poi Antonio Mirante, non sembra trovare pace lacon il portiere. Entrambi hanno deluso le aspettative della dirigenza e di mister Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

sportli26181512 : Roma a porte girevoli: tra arrivi e partenze, in estate sarà rivoluzione: Roma a porte girevoli: tra arrivi e parte… - Gazzetta_it : #Roma a porte girevoli: tra arrivi e partenze, in estate sarà rivoluzione #Mirante #PauLopez #Musso #Silvestri… - RadioItaliaIRIB : Roma, videoconferenza ‘Rivoluzione islamica, quando l’assoluto irrompe nella storia’ - damorantonio : RT @AnsaRomaLazio: Via libera al progetto funivia Roma, cantieri entro 2022. Raggi: 'Una piccola rivoluzione'. Opposizioni: 'È solo propaga… - MassimoChiaram7 : RT @AnsaRomaLazio: Via libera al progetto funivia Roma, cantieri entro 2022. Raggi: 'Una piccola rivoluzione'. Opposizioni: 'È solo propaga… -