Roma, per San Valentino arriva la Domenica Ecologica: ecco tutte le informazioni (Di giovedì 11 febbraio 2021) Il giorno di San Valentino, Domenica 14 febbraio 2021, è in programma il terzo dei quattro appuntamenti delle "Domeniche ecologiche" per la stagione invernale 2020/21. Il provvedimento Quello della Domenica Ecologica è un provvedimento per limitare l'inquinamento atmosferico e sensibilizzare la cittadinanza sui temi della qualità dell'aria e della mobilità sostenibile. Previsto un ultimo appuntamento entro marzo 2021. L'iniziativa prevede il divieto di circolazione per tutti i veicoli a motore nella ZTL "Fascia Verde". Il blocco del traffico sarà in vigore nelle fasce orarie 7.30 – 12.30 e 16.30 – 20.30, anche per i veicoli forniti di permesso di accesso e circolazione nelle zone a traffico limitato. E' inoltre prevista su tutto il territorio comunale l'intensificazione dei controlli per l'accertamento del rispetto ...

