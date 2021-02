Roma o Milano? Perché la finale di Coppa Italia non ha ancora una sede certa (Di giovedì 11 febbraio 2021) Roma o Milano? Olimpico o Meazza? Una risposta non c’è: la finale di Coppa Italia 2020-2021, nella quale l’Atalanta sfiderà la Juventus di Pirlo, non ha ancora una sede. Tutta “colpa” dell’Europeo itinerante ideato da Michel Platini quando era a capo dell’Uefa: il torneo continentale dovrebbe aprirsi proprio allo stadio Olimpico di Roma, che dovrebbe ospitare tre, forse quattro, partite dell’Italia a partire dall’11 giugno prossimo. Per questo si era deciso di spostare per un anno soltanto la sede della finale della Coppa Italia, da Roma verso un altro impianto che inizialmente era stato individuato nel Meazza di Milano. Ma il ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 11 febbraio 2021)? Olimpico o Meazza? Una risposta non c’è: ladi2020-2021, nella quale l’Atalanta sfiderà la Juventus di Pirlo, non hauna. Tutta “colpa” dell’Europeo itinerante ideato da Michel Platini quando era a capo dell’Uefa: il torneo continentale dovrebbe aprirsi proprio allo stadio Olimpico di, che dovrebbe ospitare tre, forse quattro, partite dell’a partire dall’11 giugno prossimo. Per questo si era deciso di spostare per un anno soltanto ladelladella, daverso un altro impianto che inizialmente era stato individuato nel Meazza di. Ma il ...

