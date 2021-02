Roma, i lavoratori Air Italy sotto al Mise: “In cassa integrazione da un anno, ci sono 1500 famiglie in difficoltà” (Di giovedì 11 febbraio 2021) “Non dimenticateci”. È l’sos lanciato dai lavoratori di Air Italy a un anno esatto dalla messa in liquidazione della compagnia aerea con quartier generale all’aeroporto “Costa Smeralda” di Olbia. Oggi una piccola delegazione di lavoratori aderenti al sindacato autonomo Confael è sbarcata a Roma per essere ricevuta al ministero dello Sviluppo economico. “Siamo qui per proporre non l’estensione degli ammortizzatori sociali, quanto un reale reimpiego”, spiega Mario Clemente, segretario nazionale trasporto aereo Confael. Sindacati ed ex dipendenti guardano con favore alle ipotesi di acquisizione del vettore ma lamentano di non conoscerne i dettagli. “È notizia di pochissimi giorni fa – prosegue Clemente – che Air Italy ha ricevuto una manifestazione d’interesse da parte di un importante ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 11 febbraio 2021) “Non dimenticateci”. È l’sos lanciato daidi Aira unesatto dalla messa in liquidazione della compagnia aerea con quartier generale all’aeroporto “Costa Smeralda” di Olbia. Oggi una piccola delegazione diaderenti al sindacato autonomo Confael è sbarcata aper essere ricevuta al ministero dello Sviluppo economico. “Siamo qui per proporre non l’estensione degli ammortizzatori sociali, quanto un reale reimpiego”, spiega Mario Clemente, segretario nazionale trasporto aereo Confael. Sindacati ed ex dipendenti guardano con favore alle ipotesi di acquisizione del vettore ma lamentano di non conoscerne i dettagli. “È notizia di pochissimi giorni fa – prosegue Clemente – che Airha ricevuto una manifestazione d’interesse da parte di un importante ...

