Roma | caos vaccini | tra medici ancora senza e quelli che rifiutano AstraZeneca | «Bassa protezione | vogliamo Pfizer o Moderna»

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 11 febbraio 2021) All’inizio erano stati i tagli alle dosi spettanti all’Italia, quindi i ritardi, e ora si scopre che sul fronteanti covid ae nel Lazio la situazione non è proprio rosea. Tra iinfatti protesta chinon lo ha ricevuto ma insorge anche chi è stato convocato per la somministrazione del vaccinoche non sarebbe particolarmente indicato per il personale sanitario. Insomma, un vero e proprio. Leggi anche: Vaccino Covid, il nuovo calendario con l’ordine di vaccinazione per fasce d’età Vaccino, Omceo: «, ma tra primi ad averne diritto» «Purtroppo nelle scorse settimane, in Italia, sono state vaccinate troppe persone che in quel momento non ne avevano diritto ...