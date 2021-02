Rocco Giallini, chi è il figlio di Marco Giallini, fotografo e regista (Di giovedì 11 febbraio 2021) Il 22 settembre è uscito il nuovo singolo di Ultimo che in pochissimi giorni è già un trend su tutte le piattaforme streaming e social. Il videoclip, realizzato dalla Maestro Production vede come protagonisti Marco Giallini e Ludovica Martino, un vero e proprio cortometraggio che vede come registi gli YouNuts in collaborazione come aiutoregia e fotografia con Rocco Giallini. Marco Giallini è uno degli attori migliori nel panorama artistico italiano, interprete de Il Terribile nella celebre serie tv ‘Romanzo Criminale’. 57 anni, appassionato di musica rock e di moto, l’attore romano ha alle spalle una carriera di tutto rispetto nonostante per lui il successo sia arrivato un po’ in ritardo. Prima di spiccare il volo nel mondo della ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 11 febbraio 2021) Il 22 settembre è uscito il nuovo singolo di Ultimo che in pochissimi giorni è già un trend su tutte le piattaforme streaming e social. Il videoclip, realizzato dalla Maestro Production vede come protagonistie Ludovica Martino, un vero e proprio cortometraggio che vede come registi gli YouNuts in collaborazione come aiutoregia e fotografia conè uno degli attori migliori nel panorama artistico italiano, interprete de Il Terribile nella celebre serie tv ‘Romanzo Criminale’. 57 anni, appassionato di musica rock e di moto, l’attore romano ha alle spalle una carriera di tutto rispetto nonostante per lui il successo sia arrivato un po’ in ritardo. Prima di spiccare il volo nel mondo della ...

ToninoGazzella : @Gio1ng Non so se usare 'E 'sti c**zi' o 'Me coj*ni !'. Per i non romani allego clip di Marco Giallini/Rocco Schiav… - zazoomblog : Chi è Marco Giallini età carriera vita privata e Rocco Schiavone - #Marco #Giallini #carriera #privata - lazigomona : Quella volta che incontrai Marco Giallini era sul set della 2 stagione di Rocco Schiavone. Non volevano farci avvic… -