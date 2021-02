Rocco Casalino dalla Gruber per la prima intervista post-Conte. Passando da Zoro

(Di giovedì 11 febbraio 2021)Dopo l’esperienza a Palazzo Chigi accanto all’ormai ex premiertorna per un attimo alla tv. La sua antica passione. L’ex portavoce del Presidente del Consiglio ha infatti in programma due imminenti apparizioni sugli schermi: domani sera – 12 febbraio – a Propaganda Live, con delle dichiarazioni rilasciate a Diego Bianchi e lunedì 15 febbraio con un’vera e propria da Lillidirà la sua in una conversazione ‘in soggettiva’, nello stile di, raccolta per strada proprio nelle giornate frenetiche dei colloqui e delle consultazioni, in una settimana che ha visto l’ex premier Giuseppesparire progressivamente dal centro dell’attenzione dopo la ...

Era convinto, evidentemente, che con l'aiuto di, in primis, e con l'ausilio dei responsabil - voltagabbana dopo, avrebbe stoppato il senatore di Rignano. Era certo al cento per cento che ...Musica di Malika Ayane, Alessandra Flora eRampino Orietta Berti, "Quando ti sei innamorato" ... "Quando trovo te" Testo e musica di Francesco Renga, Robertoe Dario Faini Willie Peyote, ...Dopo l’esperienza a Palazzo Chigi accanto all’ormai ex premier Conte, Rocco Casalino torna per un attimo alla tv. La sua antica passione. L’ex portavoce del Presidente del Consiglio ha infatti in ...Questa l’analisi impietosa dello storico inviato della Rai Gregorio Corgliano sulla fine ingloriosa fatta in queste ore dall’ex premier Giuseppe Conte e dalla sua squadra, Casalino in testa, miseramen ...