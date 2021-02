Risultati voto M5s su Rousseau, ha vinto il Sì all’ingresso nel governo Draghi. Hanno votato in 74mila: 59,3% a favore. 40,7% contrari (Di giovedì 11 febbraio 2021) Il Movimento 5 stelle entrerà nel governo Draghi. Anche gli iscritti M5s Hanno dato il via libera al sostegno dell’esecutivo tecnico-istituzionale: i Sì sono stati 44.177 (59.3%), mentre i No 30.360 (40.7%). L’affluenza finale è stata di 74.537 iscritti su una base di 119.544 iscritti aventi diritto di voto. Il primo a commentare è stato Luigi Di Maio: “La responsabilità è il prezzo della grandezza. Oggi i nostri iscritti Hanno dimostrato ancora una volta grande maturità, lealtà verso le istituzioni e senso di appartenenza al Paese. In uno dei momenti più drammatici della nostra storia recente, il MoVimento 5 Stelle sceglie la strada del coraggio e della partecipazione, ma soprattutto sceglie la via europea, sceglie un insieme di valori e diritti di cui tutti noi beneficiamo ogni giorno e dietro ai ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 11 febbraio 2021) Il Movimento 5 stelle entrerà nel. Anche gli iscritti M5sdato il via libera al sostegno dell’esecutivo tecnico-istituzionale: i Sì sono stati 44.177 (59.3%), mentre i No 30.360 (40.7%). L’affluenza finale è stata di 74.537 iscritti su una base di 119.544 iscritti aventi diritto di. Il primo a commentare è stato Luigi Di Maio: “La responsabilità è il prezzo della grandezza. Oggi i nostri iscrittidimostrato ancora una volta grande maturità, lealtà verso le istituzioni e senso di appartenenza al Paese. In uno dei momenti più drammatici della nostra storia recente, il MoVimento 5 Stelle sceglie la strada del coraggio e della partecipazione, ma soprattutto sceglie la via europea, sceglie un insieme di valori e diritti di cui tutti noi beneficiamo ogni giorno e dietro ai ...

