Risultati voto M5s su Rousseau | ha vinto il Sì all’ingresso nel governo Draghi | 59 | 3% a favore | 40 | 7% contrari

TgLa7 : #Governo: risultati voto su #Rousseau resi noti 'dopo le 19', si legge sul blog delle Stelle - grillotalpa : RT @DomaniGiornale: Il #Movimento5Stelle ha detto sì su #Rousseau a Mario #Draghi con il 59,3% dei voti. Hanno votato quasi 120mila iscrit… - DomaniGiornale : Il #Movimento5Stelle ha detto sì su #Rousseau a Mario #Draghi con il 59,3% dei voti. Hanno votato quasi 120mila is… - pazazu82 : RT @ro_datt: I risultati del rivoluzionario voto elettronico annotati a penna su un taccuino #Rousseau - Phetoorr : RT @FQLive: #ULTIMORA #Rousseau / VOTO M5S Ok all’ingresso nel governo Draghi. Ecco i risultati: -

Ultime Notizie dalla rete : Risultati voto

... un'immagine satirica che potrebbe non essere stata del tutto apprezzata dalle parti del Quirinale? SCHIERAMENTI SULM5S Idelsu Rousseau saranno resi noti dalla piattaforma M5s ...In attesa dell'esito deldel M5S sulla piattaforma Rousseau, lo spread tra Btp e Bund chiude ... In rialzo anche Stm (+3,6%), Enel (+1,7%), Nexi (+1,5%), quest'ultima dopo ifinanziari ed ...Ultime ore o al massimo giorni prima che il destino del prossimo Governo Draghi sia compiuto. Che l’ex presidente della Bce scioglierà la riserva in modo positivo non dovrebbe essere in dubbio: al mom ...Il Premier incaricato Draghi attende i risultati della votazione del voto su Rousseau, poi deciderà sulla formazione del nuovo governo ...