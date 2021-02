Rissa Conte-Agnelli | la decisione del Giudice Sportivo

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Nessun riferimento al botta e risposta senza esclusione di colpi tra Antonioe Andrea, rispettivamente allenatore dell'Inter e presidente della Juventus. A seguito della conclusione delle semifinali di ritorno di Coppa Italia, ilha deciso di non sanzionare né il tecnico nerazzurro né il numero uno bianconero per i fatti avvenuti nel derby d'Italia. Nessun provvedimento neppure per Oriali e Paratici, protagonisti di un durissimo botta e risposta.Tra le decisioni del, dunque, nessun riferimento alla sceneggiata con tanto di insulti e gestacci tra i due ma solo le squalifiche, previste da regolamento, per gli ammoniti e diffidati Marcelo Brozovic dell'Inter e Alex Sandro della Juventus, con quest'ultimo che salterà la finale del prossimo 19 ...

pisto_gol : ?? Oltre agli insulti-reiterati-dalla Tribuna che hanno scatenato la reazione di Conte, dietro alla rissa dello Stad… - pisto_gol : Secondo quanto riporta RAiSport, nè l’arbitro Mariani nè il 4^uomo Chiffi, nè la Procura Federale, nè l’Ufficio In… - leonardo_floris : RT @pisto_gol: ?? Oltre agli insulti-reiterati-dalla Tribuna che hanno scatenato la reazione di Conte, dietro alla rissa dello Stadium c’è d… - afradoc : RT @pisto_gol: Secondo quanto riporta RAiSport, nè l’arbitro Mariani nè il 4^uomo Chiffi, nè la Procura Federale, nè l’Ufficio Indagini, t… - afradoc : RT @pisto_gol: ?? Oltre agli insulti-reiterati-dalla Tribuna che hanno scatenato la reazione di Conte, dietro alla rissa dello Stadium c’è d… -

Ultime Notizie dalla rete : Rissa Conte

Ospite di gazzetta.it, Fulvio Collovati ha parlato della discussa lite tra Antonioe Andrea Agnelli di ieri sera, che ha paragonato allatra Lukaku e Ibrahimovic del precedente turno: 'Adesso c'è una telecamera per ti scruta per novanta - cento minuti, i calciatori hanno ...I decreti Sicurezza a cui faceva riferimento Padellaro sono stati fatti con il presidenteal governo coi 5 Stelle. Anche i 5 Stelle sono indigeribili? E quel presidente che si è tenuto per un ...Il giudice sportivo non ha preso provvedimenti per i fatti accaduti tra Antonio Conte e Andrea Agnelli al termine del match di Coppa Italia.Conte e Agnelli nel corso di Juventus-Inter hanno avuto un diverbio verbale non di poco conto. Cosa si nasconde davvero dietro la lite?