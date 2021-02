Rischio insufficienza cardiaca | nuovo sistema di punteggio predittivo

Ultime Notizie dalla rete : Rischio insufficienza

Corriere Nazionale

L'DI STRUTTURE ADEGUATE L'di posti per il ricovero notturno per le persone senza fissa dimora ha, in un primo tempo, portato la zona del sottopasso del Movicentro a ......ultima generazione è stato utilizzato in un intervento di angioplastica coronarica ad altissimoeseguita su di un paziente affetto da esiti di infarto miocardico acuto e grave...I medicinali ampiamente usati per il colesterolo potrebbero essere utili anche contro gli effetti indesiderati delle cure anticancro a livello cardio vascolare ...Scontro fra la cancelliera Merkel e i leader regionali. Dopo aver superato meglio degli altri la prima ondata, il Paese ha subito la forza distruttiva della seconda, con un’impennata dei contagi, oltr ...