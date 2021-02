Rinnovo Donnarumma, Di Marzio: «Il Milan deve fare un’eccezione. Lui vuole rimanere» (Di giovedì 11 febbraio 2021) Il noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio ha fornito gli ultimi aggiornamenti sulla questione Rinnovo di Donnarumma Intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24, il noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio ha fornito gli ultimi aggiornamenti riguardanti il Rinnovo di Gigio Donnarumma. Queste le sue parole riportate da Milan News 24. «Le eccezioni devono esserci. è un 99, uno dei portieri più forti al mondo, se dovessi andare a comprare un portiere con le qualità di Donnarumma, se ci fosse, quanto costerebbe? Donnarumma avrebbe già potuto firmare a zero con un’altra squadra, se non lo ha fatto è perché vuole restare. Se il Milan vuole tenere Donnarumma ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 11 febbraio 2021) Il noto esperto di calciomercato Gianluca Diha fornito gli ultimi aggiornamenti sulla questionediIntervenuto ai microfoni di Sky Sport 24, il noto esperto di calciomercato Gianluca Diha fornito gli ultimi aggiornamenti riguardanti ildi Gigio. Queste le sue parole riportate daNews 24. «Le eccezioni devono esserci. è un 99, uno dei portieri più forti al mondo, se dovessi andare a comprare un portiere con le qualità di, se ci fosse, quanto costerebbe?avrebbe già potuto firmare a zero con un’altra squadra, se non lo ha fatto è perchérestare. Se iltenere...

