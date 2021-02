Riforma Pensioni ultime news: con Draghi c’è spazio per una legge previdenziale? (Di giovedì 11 febbraio 2021) Con l’avvento di Mario Draghi a futuro Presidente del Consiglio molte persone si sono subito domandate quali saranno le sue scelte e decisioni sulle riforme che gli italiani aspettano da decenni. In particolare le riforme sulla giustizia, sulla P.A. sul fisco e sulle Pensioni. Sull’argomento Pensioni molti si sono spinti a considerare Draghi al pari di Monti e non si aspettano alcun intervento alla fine della famosa “quota 100”, altri pensano ad una legge previdenziale addirittura più severa della legge Fornero”. Riforma Pensioni 2021: con Draghi possibile migliorare il sistema Pensionistico? Io sono di altro avviso innanzitutto perché Mario Draghi oltre che un tecnico è anche un ... Leggi su pensionipertutti (Di giovedì 11 febbraio 2021) Con l’avvento di Marioa futuro Presidente del Consiglio molte persone si sono subito domandate quali saranno le sue scelte e decisioni sulle riforme che gli italiani aspettano da decenni. In particolare le riforme sulla giustizia, sulla P.A. sul fisco e sulle. Sull’argomentomolti si sono spinti a considerareal pari di Monti e non si aspettano alcun intervento alla fine della famosa “quota 100”, altri pensano ad unaaddirittura più severa dellaFornero”.2021: conpossibile migliorare il sistemastico? Io sono di altro avviso innanzitutto perché Mariooltre che un tecnico è anche un ...

