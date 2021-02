Rifiuti | Messina rischia di perdere un investimento da 35 milioni

(Di giovedì 11 febbraio 2021)(ITALPRESS) – Il giudizio di incompatibilità sull’impianto di digestione anaerobica deiurbani che A2A Energiefuture vorrebbe realizzare a Pace del Mela, in provincia di, non convince gli ambientalisti siciliani di Legambiente che con imprese e sindacati fanno fronte comune sulla necessità dell’opera, ritenuta molto più sostenibile e meno impattante di qualsiasi impianto di compostaggio. Di più: blocca 35di euro per unche permetterebbe di avviare un percorso virtuoso di economia circolare con risparmio di suolo ed emissioni di CO2. La Commissione Tecnica Specialistica per le Autorizzazioni Ambientali della Regione Siciliana (Cts) ha motivato il parere negativo perchè il progetto non è indicato nel Piano d’Ambito redatto dalla Srr...

della provincia di Messina e CO. STRA. M. S. R. L. di Sant'Omero: avranno 12 mesi di tempo per ...2003 era stata oggetto di riapertura con ordinanza della Provincia per far fronte all'emergenza rifiuti...... Ise Srl di Atri, Chiofalo Group Srl della provincia di Messina e Co. Srta.m. Srl di Sant'Omero: ...era stata oggetto di riapertura con ordinanza della Provincia per far fronte all'emergenza rifiuti del ...