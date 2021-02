Rider | bocciato il ricorso contro Deliveroo L’azienda esulta | “Il nostro contratto è valido” Ma la Cgil | “Giudice non entra nel merito”

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Nessuna vittoria giudiziaria per i colossi delle consegne a domicilio. La decisione del Tribunale di Firenze, che ha respinto ilper condotta antisindacale presentato dalla Nidilnei confronti di, era stata letta in termini trionfali dalla società: “Questa sentenza conferma la legittimità del modello adottato dae il percorso seguito con l’applicazione del Ccnl che riconosce importanti tutele aiche collaborano con noi”, ha dichiarato Matteo Sarzana, general manager diItaly.ha anche sottolineato l’individuazione della “natura autonoma del rapporto di collaborazione dei” da parte deldel lavoro. Ma per Ilaria Lani della Nidildi Firenze le ...

Il contratto che viene ad oggi applicato è statoanche dal Ministero del Lavoro e per noi rappresenta un peggioramento sotto molti punti di vista anche perché continua a legittimare i...... l'associazione delle piattaforme, un contratto collettivo nazionale per iconsiderato di comodo dai confederali perché legittima il cottimo,dal ministero del Lavoro e infine ...Nessuna vittoria giudiziaria per i colossi delle consegne a domicilio. La decisione del Tribunale di Firenze, che ha respinto il ricorso per condotta antisindacale presentato dalla Nidil Cgil nei conf ...“La legittimazione ad attivare il procedimento per la repressione dell’attività antisindacale non può essere estesa alle organizzazioni sindacali di soggetti quali i liberi professionisti o i lavorato ...