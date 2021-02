Ricoverato in gravi condizioni il celebre scrittore Massimo Manfredi (Di giovedì 11 febbraio 2021) Lo scrittore Valerio Massimo Manfredi è stato trovato privo di sensi assieme alla moglie nelle sua casa di Roma. Entrambi sono ora in ospedale. Valerio Massimo Manfredi trovato esanime assieme alla moglie, ricoverati in ospedale su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 11 febbraio 2021) LoValerioè stato trovato privo di sensi assieme alla moglie nelle sua casa di Roma. Entrambi sono ora in ospedale. Valeriotrovato esanime assieme alla moglie, ricoverati in ospedale su Notizie.it.

SkyTG24 : Gravi lo scrittore Valerio Massimo Manfredi e la moglie, trovati in casa privi di sensi - juve3stars : RT @SkyTG24: Gravi lo scrittore Valerio Massimo Manfredi e la moglie, trovati in casa privi di sensi - LibertiMauda : RT @SkyTG24: Gravi lo scrittore Valerio Massimo Manfredi e la moglie, trovati in casa privi di sensi - franco_sala : RT @yenisey74: È morto mio zio, 58 anni. Già debilitato per il cancro e altre gravi patologie , il Covid ha peggiorato tutto. Ricoverato 3… - LorenzoPratesi1 : RT @SkyTG24: Gravi lo scrittore Valerio Massimo Manfredi e la moglie, trovati in casa privi di sensi -