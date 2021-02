Riapertura impianti sciistici: quando e come si potrà tornare sulle piste (Di giovedì 11 febbraio 2021) A meno che non avvenga qualche cambiamento dell’ultimo minuto, ormai è ufficiale: gli impianti sciistici verranno aperti. Ci saranno numerose regole, distanziamenti, limitazioni, scaglionamenti delle riaperture nelle diverse regioni, ma le pressioni provenienti dal mondo del turismo invernale sono troppo forti ed è tempo di riattivare la macchina. Sicuramente si dovrà puntare principalmente sui residenti e sui proprietari delle seconde case, a maggior ragione se, come probabile, verrà confermato il blocco degli spostamenti tra Regioni. Vediamo però come avverrà la Riapertura. >> Leggi anche: Covid, Sileri: “Spostamenti tra regioni? Solo quando varianti circoleranno meno” impianti sciistici aperti, quando si ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 11 febbraio 2021) A meno che non avvenga qualche cambiamento dell’ultimo minuto, ormai è ufficiale: gliverranno aperti. Ci saranno numerose regole, distanziamenti, limitazioni, scaglionamenti delle riaperture nelle diverse regioni, ma le pressioni provenienti dal mondo del turismo invernale sono troppo forti ed è tempo di riattivare la macchina. Sicuramente si dovrà puntare principalmente sui residenti e sui proprietari delle seconde case, a maggior ragione se,probabile, verrà confermato il blocco degli spostamenti tra Regioni. Vediamo peròavverrà la. >> Leggi anche: Covid, Sileri: “Spostamenti tra regioni? Solovarianti circoleranno meno”aperti,si ...

TgrRaiFVG : Il Comitato Tecnico Scientifico ha indicato la data del 15 febbraio per la possibile riapertura degli impianti di s… - AmegidAbd : Sci, riapertura impianti a numero chiuso. Ecco da quando, dove e come - maxuel84 : || NeWs.FlasH || News | Euronews RSS - Ai cancelletti di partenza: Italia verso la riapertura degli impianti sciist… - ComuneSeveso : Il 10/2 il #Presidente di Regione #Lombardia ha firmato l’#Ordinanza che stabilisce le norme per la riapertura agli… -