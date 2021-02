Resident Evil Village e le reazioni dei giocatori su Lady Dimitrescu lasciano perplesso l' art director

Leggi su eurogamer

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Dise n'è parlato moltissimo in questo periodo, ma per un motivo ben preciso:che sembra aver rapito il cuore di tantissimiche non vedono l'ora di trovarsela di fronte. Ma Tomonori Takano, artdi, non capisce bene perché la giunonica vampira abbia fatto così tanto scalpore sui social. "Non credo che nessuno nella squadra avrebbe potuto prevedere quanto meravigliosamente i fan abbiano reagito a", ha rivelato Takano in un'intervista. "Personalmente, sono rimasto particolarmente colpito da commenti come 'voglio essere inseguito da lei'". Takano voleva che...