Repubblica solleva il caso: «L’Italia dia un team a Sofia Goggia, come fu per Tomba» (Di giovedì 11 febbraio 2021) Finalmente. Qualcuno solleva il caso che per troppi anni lo sport italiano ha fatto finta di non vedere. L’Italia dello sci ha una fuoriclasse – Sofia Goggia – e la non tutela adeguatamente. Oggi ne scrive su Repubblica Alessandra Retico. Scrive che cosa ha contribuito a provocare l’incidente che le è costato la frattura del piatto tibiale e quindi i Mondiali di Cortina Quel capitombolo insensato si sarebbe potuto evitare, se qualcuno l’avesse almeno sollevata dal peso di uno zaino di oltre 30 chili «che mi ballava» e che portava in spalla mentre scendeva con gli sci lunghi nella nebbia sulla neve marcia. Sofia non va lasciata con se stessa: i fuoriclasse hanno carattere e una scarsa percezione dei limiti («nel bene e nel male, è come ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 11 febbraio 2021) Finalmente. Qualcunoilche per troppi anni lo sport italiano ha fatto finta di non vedere.dello sci ha una fuoriclasse –– e la non tutela adeguatamente. Oggi ne scrive suAlessandra Retico. Scrive che cosa ha contribuito a provocare l’incidente che le è costato la frattura del piatto tibiale e quindi i Mondiali di Cortina Quel capitombolo insensato si sarebbe potuto evitare, se qualcuno l’avesse almenota dal peso di uno zaino di oltre 30 chili «che mi ballava» e che portava in spalla mentre scendeva con gli sci lunghi nella nebbia sulla neve marcia.non va lasciata con se stessa: i fuoriclasse hanno carattere e una scarsa percezione dei limiti («nel bene e nel male, è...

