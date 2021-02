MoliPietro : Repubblica Centrafricana sotto assedio: è emergenza nazionale - AScarfogliero : Nuova Caledonia ???? (referendum) Nuova Zelanda ???? Polonia ???? Portogallo ???? Rep. Centrafricana Repubblica Dominic… - fscodeleo : RT @simoni73: Repubblica Centrafricana, un conflitto irrisolto #Labussoladiplomatica con @FcarusoFr su - GgMacchiarella : @Ciro_Marvel @duppli Repubblica Centrafricana. Ed è stato anche nazionale francese, oro ai mondiali U20. Rovella h… - GianniVaretto : RT @LaStampa: Repubblica Centrafricana, un conflitto irrisolto -

Ultime Notizie dalla rete : Repubblica Centrafricana

la Repubblica

Mi riferisco in primo luogo alle tensioni politiche e sociali nella; come pure a quelle che interessano in generale l'America Latina, le quali hanno radici nelle profonde ...In Centrafrica il 6 febbraio poteva essere un giorno di festa. Due anni prima, il governo dell'attuale Presidente dellaTouadéra, aveva firmato un accordo di pace con 14 gruppi armati per porre fine all'ultimo conflitto interno iniziato nel dicembre 2012. "Ma oggi " ha dichiarato Touadéra il giorno dell'...La Repubblica Centrafricana è sotto l'assedio delle forze ribelli. Il governo ha dichiarato lo stato d'emergenza nazionale.Teresa Vallati aveva 94 anni, funerale sabato mattina al Cuore Immacolato. Il ricordo del missionario carmelitano ...