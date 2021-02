Renzi si autocelebra sul Financial Times | ' Il miracolo è merito mio | l' Italia è tornata'

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Si dimentica del suo incontro del 3 gennaio a Città della Pieve in cui si vide proprio con Mario Draghi e probabilmente architettò la crisi di governo. Matteocontinua ad imbrodarsi e lodarsi ...

sostiene che il piano fin dall'inizio era quello di creare un'apertura per portare Draghi. 'La possibilità di essere guidato da Draghi era un'incredibile speranza'. 'Così ho deciso di rischiare ...L'odio di questi giorni mi ha fatto male" Governo Draghi,sisul NYT: "Un capolavoro, ho fatto tutto da solo col 3%" "È stato un capolavoro della politica italiana" , confessa ...Matteo Renzi continua ad imbrodarsi e lodarsi per aver creato una crisi di governo nel bel mezzo di uno dei periodi più difficili della storia italiana. “L’unico modo nel mez ...Governo Draghi Renzi compiaciuto del suo operato: «Lavorare per cinque anni nel palazzo dove lavorò Machiavelli ha aiutato un po'».