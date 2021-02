Renzi gongola pure sul Financial Times: "L'Italia è tornata, il miracolo è merito mio" (Di giovedì 11 febbraio 2021) “L’unico modo nel mezzo di una pandemia era chiamare il miglior giocatore, perché Mario è il miglior giocatore”. Così Matteo Renzi in un’intervista al Financial Times torna a rivendicare il proprio “capolavoro” politico. Ieri il leader di Italia Viva aveva condiviso il proprio entusiasmo con il NyTimes; oggi è la volta del quotidiano finanziario con base a Londra. “L’Italia è tornata, proprio come ha detto Joe Biden degli Stati Uniti. Se guardi ai mercati finanziari, ai leader internazionali, alla fiducia dei nostri cittadini, è un miracolo”. E questo miracolo – insiste Renzi – non sarebbe avvenuto senza di lui. Il suo piccolo partito politico segna il 3% - ricorda il Ft - e rischia di essere spazzato via in future ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 11 febbraio 2021) “L’unico modo nel mezzo di una pandemia era chiamare il miglior giocatore, perché Mario è il miglior giocatore”. Così Matteoin un’intervista altorna a rivendicare il proprio “capolavoro” politico. Ieri il leader diViva aveva condiviso il proprio entusiasmo con il Ny; oggi è la volta del quotidiano finanziario con base a Londra. “L’, proprio come ha detto Joe Biden degli Stati Uniti. Se guardi ai mercati finanziari, ai leader internazionali, alla fiducia dei nostri cittadini, è un”. E questo– insiste– non sarebbe avvenuto senza di lui. Il suo piccolo partito politico segna il 3% - ricorda il Ft - e rischia di essere spazzato via in future ...

