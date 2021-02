Regno Unito nel caos: affollano le palestre, vengono attaccati dalla polizia (Di giovedì 11 febbraio 2021) Succede in un sobborgo di Liverpool, dove gli agenti hanno multato 52 persone e ne sono state arrestate 3 per violazione norme anticovid. Scoperti dagli agenti della polizia inglese, tra tafferugli e manganellate, sono stati allontanati dalla palestra dove erano rintanati illegalmente. Succede a Speke, un sobborgo di Liverpool, dove la polizia ha scoperto una palestra clandestina dove le persone si allenavano in barba alla chiusura per rispetto delle normative anticovid e del lockdown governativo. Le forze dell’ordine hanno usato addirittura manganelli e sguinzagliato i cani per porre fine all’illegale allenamento e per catturare i colpevoli. Sono state per questo multate 52 persone e arrestate altre tre, due uomini ed una donna, nonché sono state effettuate decine di multe alle auto parcheggiate illegalmente al di ... Leggi su chenews (Di giovedì 11 febbraio 2021) Succede in un sobborgo di Liverpool, dove gli agenti hanno multato 52 persone e ne sono state arrestate 3 per violazione norme anticovid. Scoperti dagli agenti dellainglese, tra tafferugli e manganellate, sono stati allontanatipalestra dove erano rintanati illegalmente. Succede a Speke, un sobborgo di Liverpool, dove laha scoperto una palestra clandestina dove le persone si allenavano in barba alla chiusura per rispetto delle normative anticovid e del lockdown governativo. Le forze dell’ordine hanno usato addirittura manganelli e sguinzagliato i cani per porre fine all’illegale allenamento e per catturare i colpevoli. Sono state per questo multate 52 persone e arrestate altre tre, due uomini ed una donna, nonché sono state effettuate decine di multe alle auto parcheggiate illegalmente al di ...

Agenzia_Ansa : #Covid, nel #RegnoUnito stretta sui viaggi. Multe ma anche carcere. Tamponi obbligatori e fino a 10 anni di prigion… - WRicciardi : il Cts indipendente inglese lancia una petizione al Parlamento perché il Regno Unito adotti una strategia per l’eli… - ladyonorato : Bene, nel Regno Unito si potrà andare liberamente, senza discriminazioni. Vediamo chi deciderà di perdere competiti… - PetLevrieri : Altri 720 #Greyhound in programma per le corse in live streaming OGGI, inizio 10:53, ultima gara 21:33 UK ???? Statis… - Damianodanny1 : TUTTI AL MARE A MOSTRAR IL PATENTINO VACCINALE GRECIA SPIAZZA L'EUROPA APRE PORTE AI TURISTI IMMUNIZZATI: CIRCOL… -