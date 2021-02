Regina Elisabetta, il gesto choc verso i sudditi: «Ha nascosto la sua ricchezza. Ecco a quanto ammonta il suo patrimonio…» (Di giovedì 11 febbraio 2021) . Secondo un’inchiesta pubblicata dal Guardian, la sovrana avrebbe fatto pressioni sul governo per modificare una bozza di legge del 1973. Obiettivo? Nascondere la reale entità del suo patrimonio. Il tema della fortuna privata è da sempre considerato dalla royal family «imbarazzante» nei confronti dei sudditi. Per questo sua maestà sarebbe corsa ai ripari. I giornalisti David Pegg e Rob Evans avrebbero scoperto negli Archivi nazionali alcuni atti scottanti. Secondo i documenti, l’avvocato privato della Regina Matthew Farrer avrebbe esercitato delle pressioni sui ministri per modificare una proposta di legge sulla trasparenza delle partecipazioni societarie. Come riporta il Guardian, dopo quell’intervento, il governo avrebbe inserito una clausola che esentava dalle nuove misure di trasparenza le società utilizzate dai «capi di Stato». «L’accordo – si ... Leggi su newscronaca.myblog (Di giovedì 11 febbraio 2021) . Secondo un’inchiesta pubblicata dal Guardian, la sovrana avrebbe fatto pressioni sul governo per modificare una bozza di legge del 1973. Obiettivo? Nascondere la reale entità del suo patrimonio. Il tema della fortuna privata è da sempre considerato dalla royal family «imbarazzante» nei confronti dei. Per questo sua maestà sarebbe corsa ai ripari. I giornalisti David Pegg e Rob Evans avrebbero scoperto negli Archivi nazionali alcuni atti scottanti. Secondo i documenti, l’avvocato privato dellaMatthew Farrer avrebbe esercitato delle pressioni sui ministri per modificare una proposta di legge sulla trasparenza delle partecipazioni societarie. Come riporta il Guardian, dopo quell’intervento, il governo avrebbe inserito una clausola che esentava dalle nuove misure di trasparenza le società utilizzate dai «capi di Stato». «L’accordo – si ...

Lis_LawlietLevi : @ArminArlert05 se lui è migliore io sono direttamente la regina elisabetta, ma come si fa a pensare ad una cosa simile? - sanacore_ : @pelleimpura - gvccinjh : @scxesseoftbrave @dr_marteenz in realtà la regina Elisabetta è la mia bis nonna - ArminArlert05 : @Lis_LawlietLevi Se lui è migliore degli altri allora io sono il figlio illegittimo della regina Elisabetta - allegrasalvador : RT @tpellizzari: La regina Elisabetta e il principe Carlo che bloccano le leggi scomode (per loro): oggi nel #podcast @Corriere Daily Luigi… -