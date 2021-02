Reggio Emilia, Martino: “Abbiamo dato tutto. Bostic? Non è mai contento” (Di giovedì 11 febbraio 2021) Antimo Martino ha rilasciato un’intervista ai microfono dei media italiani, dopo la sconfitta per mano dell’Olimpia Milano, in occasione delle Final Eight di Coppa Italia 2021. La guida tecnica di Reggio Emilia ha primordialmente proposto un’analisi accurata della prestazione dei suoi: “Chiaramente sulla partita l’analisi è molto semplice. Sapevamo di affrontare una gara di livello superiore, che al di là del proprio valore ha confermato i nostri problemi. Abbiamo provato a mettere in campo tutto quello che avevamo, con rotazioni particolari, cercando di sopperire alle carenze sotto canestro. Non avevamo alternative, adesso approfittiamo della pausa e cerchiamo di ritrovare fiducia“. In seguito, Martino ha giustificato l’esclusione di Josh Bostic, cestista ... Leggi su sportface (Di giovedì 11 febbraio 2021) Antimoha rilasciato un’intervista ai microfono dei media italiani, dopo la sconfitta per mano dell’Olimpia Milano, in occasione delle Final Eight di Coppa Italia 2021. La guida tecnica diha primordialmente proposto un’analisi accurata della prestazione dei suoi: “Chiaramente sulla partita l’analisi è molto semplice. Sapevamo di affrontare una gara di livello superiore, che al di là del proprio valore ha confermato i nostri problemi.provato a mettere in campoquello che avevamo, con rotazioni particolari, cercando di sopperire alle carenze sotto canestro. Non avevamo alternative, adesso approfittiamo della pausa e cerchiamo di ritrovare fiducia“. In seguito,ha giustificato l’esclusione di Josh, cestista ...

OlimpiaMI1936 : Missione compiuta contro Reggio Emilia, l'Olimpia controlla la partita e vince 80-52 ???? - poliziadistato : Con oltre 100 uomini #poliziadistato Reggio Emilia supportata da #Sco e #Scip stanno dando esecuzione, in Italia e… - sbonaccini : TRENI: nel reggiano, come promesso, investimenti per ben 67 milioni di euro: elettrificazione, nuovi convogli, sicu… - rafajt1 : RT @SylviaGrossi: 1/4 Antonio Melandri Faenza, 11.02.1891-Reggio Emilia, 1970 Tenore lirico spinto - Notiziedi_it : Final 8 di basket, l’Olimpia Milano domina Reggio Emilia e si qualifica per la semifinale di Coppa Italia -

Ultime Notizie dalla rete : Reggio Emilia Ascoli, Reggio Emilia è stregata in Serie B

già un vero e proprio spareggio per la salvezza quello che attende Reggiana e Ascoli, di fronte domenica alle 17 al 'Città del Tricolore'. Granata e bianconeri sono appaiati al terzultimo posto con 21 ...

Final Eight: Happy Casa Brindisi affronta Trieste da protagonista

Questa è la formula che agevola le squadre impegnate nella prima giornata (in questo caso la vincente di Milano - Reggio Emilia e Virtus Bologna - Venezia) che avranno un giorno per riposare ed ...

Rissa in via Dalmazia a Reggio Emilia: video il Resto del Carlino Reggio Emilia, Martino: “Abbiamo dato tutto. Bostic? Non è mai contento”

Antimo Martino ha rilasciato un'intervista ai microfono dei media italiani, dopo la sconfitta per mano dell'Olimpia Milano, in occasione delle Final Eight di Coppa Italia. La guida tecnica di Reggio E ...

DIRETTA/ Virtus Bologna Venezia (risultato 16-23) streaming Rai: lagunari sprint

Diretta Virtus Bologna Venezia streaming video Rai: orario e risultato live della partita valida per i quarti della Final Eight di Coppa Italia basket.

già un vero e proprio spareggio per la salvezza quello che attende Reggiana e Ascoli, di fronte domenica alle 17 al 'Città del Tricolore'. Granata e bianconeri sono appaiati al terzultimo posto con 21 ...Questa è la formula che agevola le squadre impegnate nella prima giornata (in questo caso la vincente di Milano -e Virtus Bologna - Venezia) che avranno un giorno per riposare ed ...Antimo Martino ha rilasciato un'intervista ai microfono dei media italiani, dopo la sconfitta per mano dell'Olimpia Milano, in occasione delle Final Eight di Coppa Italia. La guida tecnica di Reggio E ...Diretta Virtus Bologna Venezia streaming video Rai: orario e risultato live della partita valida per i quarti della Final Eight di Coppa Italia basket.