Regeni, l'Egitto ha preso in giro l'Italia sin dall'inizio. L'ex ministro Guidi in Commissione: al-Sisi ha coperto i responsabili (Di giovedì 11 febbraio 2021) Fin dall'inizio il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi ha fatto false promesse su un suo impegno affinché venisse fatta piena luce sul caso di Giulio Regeni e allo stesso tempo ha coperto i suoi uomini coinvolti nel sequestro e nell'uccisione del ricercatore friulano. Ne è convinta la Procura di Roma e dalle parole delL'ex ministro dello sviluppo economico, Federica Guidi (nella foto), audita ieri dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte di Regeni, sembra emergere che tali depistaggi siano iniziati ancor prima che venisse ritrovato il corpo dello studente. La ex titolare del Mise giunse al Cairo il 3 febbraio 2016, per una missione programmata da tempo con una sessantina di imprenditori. In quei giorni si stava ...

