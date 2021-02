Red Land (Rosso Istria): le polemiche politiche che accompagnarono l'uscita del film (Di venerdì 12 febbraio 2021) Red Land (Rosso Istria) fu aspramente criticato dalla critica cinematografica e in Italia e all'estero sollevò numerose polemiche di tipo politico. Red Land (Rosso Istria), un film del 2018 diretto da Maximiliano Hernando Bruno, fu aspramente criticato in Italia e all'estero e fu il centro di molte polemiche politiche. Il film parla della seconda guerra mondiale in Istria e racconta la vita di Norma Cossetto, uccisa dai partigiani jugoslavi nell'ottobre 1943, all'età di 23 anni. I Fratelli d'Italia dettero immediatamente il loro sostegno per incrementare le proiezioni della pellicola e per diffonderla anche nelle scuole. Matteo Salvini parlò di opere di boicottaggio nei confronti del ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 12 febbraio 2021) Red) fu aspramente criticato dalla critica cinematografica e in Italia e all'estero sollevò numerosedi tipo politico. Red), undel 2018 diretto da Maximiliano Hernando Bruno, fu aspramente criticato in Italia e all'estero e fu il centro di molte. Ilparla della seconda guerra mondiale ine racconta la vita di Norma Cossetto, uccisa dai partigiani jugoslavi nell'ottobre 1943, all'età di 23 anni. I Fratelli d'Italia dettero immediatamente il loro sostegno per incrementare le proiezioni della pellicola e per diffonderla anche nelle scuole. Matteo Salvini parlò di opere di boicottaggio nei confronti del ...

Giovedì 11 febbraio 2021 alle 23.15, nell'ambito della programmazione speciale dedicata dalla Rai al "Giorno del Ricordo", Rai2 trasmette "Red Land - Rosso Istria", con Selene Gandini, Franco Nero, Geraldine Chaplin e la regia di Maximiliano Hernando Bruno. Nel settembre del 1943, nei giorni in cui nei territori italiani martoriati ...

Stasera in TV: I film da non perdere giovedì 11 febbraio. L'uomo d'acciaio, Red Land (Rosso Istria) oppure La Spia - Most Wanted Man. Ecco i migliori film in programma questa sera in Tv.

