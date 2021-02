Red Land Rosso Istria film stasera in tv 11 febbraio: cast, trama, curiosità, streaming (Di giovedì 11 febbraio 2021) Red Land Rosso Istria è il film stasera in tv giovedì 11 febbraio 2021 in onda in seconda serata su Rai 2. Di seguito ecco cast scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TVRed Land Rosso Istria film stasera in tv: scheda e cast GENERE: Drammatico, StoricoANNO: 2018REGIA: Maximiliano Hernando Brunocast: Selene Gandini, Geraldine Chaplin, Franco Nero, Sandra Ceccarelli, Vincenzo Bocciarelli, Maximiliano Hernando Bruno, Diego Pagotto, Andrea Pergolesi, Alvaro Gradella, Vasco Mirandola, Antonio Scarpa, Vittorio BoscoloDURATA: 150 ... Leggi su cubemagazine (Di giovedì 11 febbraio 2021) Redè ilin tv giovedì 112021 in onda in seconda serata su Rai 2. Di seguito eccoscheda,, trailer, alcunesule dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TVRedin tv: scheda eGENERE: Drammatico, StoricoANNO: 2018REGIA: Maximiliano Hernando Bruno: Selene Gandini, Geraldine Chaplin, Franco Nero, Sandra Ceccarelli, Vincenzo Bocciarelli, Maximiliano Hernando Bruno, Diego Pagotto, Andrea Pergolesi, Alvaro Gradella, Vasco Mirandola, Antonio Scarpa, Vittorio BoscoloDURATA: 150 ...

CulturSocialArt : Torna in TV Red Land per la giornata del ricordo #cultursocialart #culturblogger #csa #giornatadelricordo #foibe… - fisco24_info : Da Red Land a Nilde Iotti: Su piattaforme il docu su Khashoggi e Asia dopo vittoria Tribeca - SMSNEWSOFFICIAL : Su Rai2 “Red Land – Rosso Istria” per il Giorno del Ricordo - Diegoenne : RT @mircoDmirco: RED LAND (Rosso d’Istria) Per poter capire cosa sono state le foibe. (Film ?? vietato ai minori) Chi lo guarda comprende la… - icemastromatteo : Fantasy su Norma Cossetto | Una kolossale foiba nell'acqua: Rosso Istria -