Red Land Rosso d’Istria la trama del film su Rai 2 stasera giovedì 11 febbraio

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Redper il Giorno del Ricordo ilsu Rai 2 in seconda serata11e trailer RedIstria è ilin seconda serata su Rai 211in occasione del giorno del ricordo, scritto e diretto da Hernando Bruno che racconta l’Istria durante la seconda guerra mondiale e in particolare dopo l’armistizio dell’8 settembre del 1943, portando alla luce la storia di Norma Cossetto giovane studentessa istriana uccisa dai partigiani jugoslavi. Uscito nel 2018 ilha incassato 183 mila euro in Italia, secondo alcuni critici ilè “propagandistico”, ne è nata una polemica politica con ...

Dipiazza ha citato alcuni di coloro impegnati nella analisi di quegli anni, come i giornalisti Fausto Biloslavo e Matteo Carnieletto e i produttori del film '- Terra rossa'. 'Sarà ...L'offerta, nel dettaglio, prevede, tra i film,(Rosso Istria), per la regia di Maximiliano Hernando Bruno, con Selene Gandini, Franco Nero e Geraldine Chaplin: ambientato nell'estate del ...Giovedì 11 febbraio alle 23.15, nell'ambito della programmazione speciale dedicata dalla Rai al "Giorno del Ricordo", Rai2 trasmetterà in prima visione assoluta "Red Land- Rosso istria", con Selene ...“La tragedia di decine di migliaia di italiani massacrati dalla ferocia dei comunisti slavi non è stata purtroppo ben assimilata nelle coscienze della nostra collettività. Ecco perché tutti gli interv ...