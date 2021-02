RacCS203 | cosa sappiamo del nuovo coronavirus scoperto in Thailandia

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Inè stato isolato nel sangue di cinque pipistrelli unlegato a quello che causa la pandemia. Si chiamae condivide il 91,5 per cento del suo codice genetico con quello del SARS-CoV-2, il Covid. Quali rischi per gli esseri umani Allo stato attuale gli studiosi non rilevano nelvirus la possibilità di infettare le persone, poiché incapace di legarsi al recettore ACE2 sulle cellule umane. Tuttavia i cinque pipistrelli infettati hanno evidenziato anticorpi in grado di combattere SARS-CoV-2. In precedenza, virus simili erano stati trovati solo in Cina e Giappone, mentre la presenza di questo ceppo inindica che ce ne sono molti di più, probabilmente diffusi su un raggio di 3.000 miglia attraverso il sud-est asiatico. Rischio ...