Quinto episodio WandaVision | riferimenti a famosi film

Leggi su webmagazine24

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Nel corso della settimana scorsa, sulla piattaforma streaming Disney+, è stato rilasciato ilepisodio di WandaVision. Ebbene, i fan della serie TV Marvel che vede come protagonisti Wanda Maximoff/Scarlet Witch interpretata da Elizabeth Olsen e Visione in quelli di Paul Bettany si sono sbizzarriti con alcuni commenti sul web. Infatti, sembrerebbe che la quinta puntata della serie TV L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Data di uscita di WandaVision: serie TV Marvel in arrivo su Disney+ Debutto di WandaVision su Disney+ rimandato al 2021 Nuovo trailer di WandaVision, in arrivo su Disney+ Soul non arriverà al cinema ma su Disney+ a dicembre “The Muppet Show” arriva finalmente su Disney + Kat Dennings ha girato un altro progetto Marvel