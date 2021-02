Qui Lazio, Luis Alberto e Acerbi regolarmente a disposizione: allarme rientrato (Di giovedì 11 febbraio 2021) Simone Inzaghi tira un sospiro di sollievo in vista di Inter-Lazio Buone notizie dall’infermeria per Simone Inzaghi e la sua Lazio in vista del match di domenica sera contro l’Inter a San Siro. L’allenatore biancoceleste potrà contare regolarmente su Acerbi e Luis Alberto che nella giornata di ieri avevano concluso l’allenamento in anticipo. “Acerbi ieri ha saltato la partitella di fine allenamento rientrando in anticipo nello spogliatoio: una misura precauzionale dovuta ad un lieve affaticamento, ma non ci sono preoccupazioni. Stesso discorso per Luis Alberto che avverte ancora qualche fastidio per l’operazione di appendicite. Non è scattato alcun allarme”, si legge sul Corriere dello Sport di oggi. L'articolo ... Leggi su intermagazine (Di giovedì 11 febbraio 2021) Simone Inzaghi tira un sospiro di sollievo in vista di Inter-Buone notizie dall’infermeria per Simone Inzaghi e la suain vista del match di domenica sera contro l’Inter a San Siro. L’allenatore biancoceleste potrà contaresuche nella giornata di ieri avevano concluso l’allenamento in anticipo. “ieri ha saltato la partitella di fine allenamento rientrando in anticipo nello spogliatoio: una misura precauzionale dovuta ad un lieve affaticamento, ma non ci sono preoccupazioni. Stesso discorso perche avverte ancora qualche fastidio per l’operazione di appendicite. Non è scattato alcun”, si legge sul Corriere dello Sport di oggi. L'articolo ...

