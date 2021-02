Quattro nuovi sintomi che indicano l’infezione da coronavirus

Leggi su howtodofor

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Un nuovo studio britannico ha dimostrato che ci sono altricaratteristici della COVID-19 che possono essere altamente predittivi dell'infezione. La nuova parte dell'indagine è stata condotta attraverso tamponi e somministrazione di questionari a oltre un milione di cittadini britannici, coinvolti tra giugno 2020 e gennaio 2021. A dimostrarlo un team di ricerca dell'Imperial College di Londra, impegnato nel progetto “Real-time Assessment of Community Transmission (REACT) Study”; si tratta di un vasto programma di test a domicilio per COVID-19, con l'obiettivo di monitorare l'andamento della pandemia in tutta l'Inghilterra. Lo studio, commissionato dal Department of Health and Social Care, viene svolto in collaborazione tra gli scienziati dell'Imperial College Healthcare NHS Trust e da Ipsos MORI. La nuova parte dell'indagine è ...