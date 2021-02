Quattro mezze cartelle /33 – Fungo (Di giovedì 11 febbraio 2021) “Quattro mezze cartelle”: ecco la proposta numero 33. Si tratta, lo ricordo, di inediti. Che vengono pubblicati con questa formula: 1) Incipit 2) Breve estratto 3) Ipotesi di copertina 4) Note biografiche con mail. In tutto, 4500 battute al massimo, spazi compresi. Le proposte vanno inviate (word o simili; no pdf, no foto) a 4mezzecartelle@gmail.com Fungo, di Antonio Lucarini Incipit Ogni volta che sono costretto a cambiare casa, per me è un momento di sofferenza e di gioia, allo stesso tempo: è una specie di agonia felice. Ne allungo inevitabilmente i tempi (del trasloco). Vorrei che non avesse mai termine. Vorrei. Mi dibatto fra la paura di perdere quello che ho conquistato e l’ebbrezza di trovare qualcosa di nuovo ed interessante: sì, nell’ebbrezza, mi perdo. Ne ho fatti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 11 febbraio 2021) “”: ecco la proposta numero 33. Si tratta, lo ricordo, di inediti. Che vengono pubblicati con questa formula: 1) Incipit 2) Breve estratto 3) Ipotesi di copertina 4) Note biografiche con mail. In tutto, 4500 battute al massimo, spazi compresi. Le proposte vanno inviate (word o simili; no pdf, no foto) a 4@gmail.com, di Antonio Lucarini Incipit Ogni volta che sono costretto a cambiare casa, per me è un momento di sofferenza e di gioia, allo stesso tempo: è una specie di agonia felice. Ne allungo inevitabilmente i tempi (del trasloco). Vorrei che non avesse mai termine. Vorrei. Mi dibatto fra la paura di perdere quello che ho conquistato e l’ebbrezza di trovare qualcosa di nuovo ed interessante: sì, nell’ebbrezza, mi perdo. Ne ho fatti ...

