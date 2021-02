Qualificazione ad Euro2022, ecco le convocate per Italia-Israele (Di giovedì 11 febbraio 2021) Diramate le convocazioni per l’incontro che la Nazionale femminile di calcio disputerà il prossimo 24 febbraio contro Israele e valido per la Qualificazione ad Euro2022. Una gara fondamentale per le azzurre che, se vogliono evitare di giocare e gli spareggi, si vedono costrette alla vittoria. Come da regolamento infatti accedono alla Qualificazione diretta al torneo continentale le prime classificate dei nove gironi, più le migliori tre seconde in classifica. Quale risultato deve ottenere l’Italia per la Qualificazione ad Euro2022? La squadra allenata da Milena Bertolini è già matematicamente seconda nel suo girone ma deve assolutamente vincere per ottenere la Qualificazione senza spareggi. Così un solo risultato consentirebbe alle azzurre di ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 11 febbraio 2021) Diramate le convocazioni per l’incontro che la Nazionale femminile di calcio disputerà il prossimo 24 febbraio controe valido per laad. Una gara fondamentale per le azzurre che, se vogliono evitare di giocare e gli spareggi, si vedono costrette alla vittoria. Come da regolamento infatti accedono alladiretta al torneo continentale le prime classificate dei nove gironi, più le migliori tre seconde in classifica. Quale risultato deve ottenere l’per laad? La squadra allenata da Milena Bertolini è già matematicamente seconda nel suo girone ma deve assolutamente vincere per ottenere lasenza spareggi. Così un solo risultato consentirebbe alle azzurre di ...

