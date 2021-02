Putin è solo l’ennesimo dittatore che ama i palazzi monumentali (Di giovedì 11 febbraio 2021) Le rivelazioni del dissidente russo Alexej Navalny sul palazzo segreto di Vladimir Putin non hanno stupito nessuno. Complesso enorme, area impenetrabile, edifici e uffici al servizio del suo proprietario. E ancora: parco e giardini, zona nautica riservata (è il presidente), uomini della sicurezza ovunque e, infine, il tocco geniale delle aquile imperiali. Se esistesse un manuale dell’architettura autoritaria, questo progetto lo avrebbe seguito alla perfezione. Stile neoclassico con colonne e scalinata, seguendo il modello Versailles, da secoli punto di riferimento dell’estetica del potere assoluto. Ma soprattutto: portata monumentale e tendenza megalomane. È il biglietto da visita del dittatore. Gli esempi non mancano: il presidente turco Recep Tayyip Erdo?an, che ha basato parte del suo consenso sui cosiddetti «progetti folli» (ponti, trafori, interi ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 11 febbraio 2021) Le rivelazioni del dissidente russo Alexej Navalny sul palazzo segreto di Vladimirnon hanno stupito nessuno. Complesso enorme, area impenetrabile, edifici e uffici al servizio del suo proprietario. E ancora: parco e giardini, zona nautica riservata (è il presidente), uomini della sicurezza ovunque e, infine, il tocco geniale delle aquile imperiali. Se esistesse un manuale dell’architettura autoritaria, questo progetto lo avrebbe seguito alla perfezione. Stile neoclassico con colonne e scalinata, seguendo il modello Versailles, da secoli punto di riferimento dell’estetica del potere assoluto. Ma soprattutto: portata monumentale e tendenza megalomane. È il biglietto da visita del. Gli esempi non mancano: il presidente turco Recep Tayyip Erdo?an, che ha basato parte del suo consenso sui cosiddetti «progetti folli» (ponti, trafori, interi ...

